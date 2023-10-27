Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях, сообщает издание "Агенство бизнес новостей" со ссылкой на указание Министерством образования и науки региона.

По мнению Министерства образования, в школах следует проводить мероприятия, направленные на образовательное и нравственное развитие учащихся, а также на поощрение патриотизма и сохранение культурного наследия народов.