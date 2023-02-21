Афины и Вашингтон с 2021 года укрепили отношения в области обеспечения безопасности, а Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая вместе с главой МИД Греции Никосом Дендиасом 4-й раунд стратегического диалога в Афинах.
Как сообщило греческое общественное телевидение, Дендиас в начале встречи сказал, что тесное сотрудничество между Грецией и США стало еще крепче на фоне событий на Украине. При этом Блинкен подчеркнул, что этот диалог отражает сотрудничество, которое две страны поддерживают на протяжении более 20 лет, передает РИА "Новости".
"Мы улучшили оборонные отношения между нашими двумя странами. Теперь мы позволяем нашим солдатам проводить совместные учения в разных странах. Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США", — подчеркнул Госсекретарь США.
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