Афины и Вашингтон с 2021 года укрепили отношения в области обеспечения безопасности, а Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая вместе с главой МИД Греции Никосом Дендиасом 4-й раунд стратегического диалога в Афинах.

Как сообщило греческое общественное телевидение, Дендиас в начале встречи сказал, что тесное сотрудничество между Грецией и США стало еще крепче на фоне событий на Украине. При этом Блинкен подчеркнул, что этот диалог отражает сотрудничество, которое две страны поддерживают на протяжении более 20 лет, передает РИА "Новости".