Российский фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту, будет задействован в учениях вместе с военно-морскими силами Китая и ЮАР.

Целью предстоящих маневров станет налаживание оперативного взаимодействия и укрепление отношений между странами. Предыдущие трехсторонние учения такого формата состоялись в 2019 году.

Сообщается, перед началом учений фрегат зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.