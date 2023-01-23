Российский фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту, будет задействован в учениях вместе с военно-морскими силами Китая и ЮАР.
Целью предстоящих маневров станет налаживание оперативного взаимодействия и укрепление отношений между странами. Предыдущие трехсторонние учения такого формата состоялись в 2019 году.
Сообщается, перед началом учений фрегат зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.
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