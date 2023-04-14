Расположенный на территории Донецкой области город Горловка стал жертвой обстрела со стороны украинской армии: в результате террора был поврежден детский сад, снаряд разорвался на территории учреждения. Такую новость передает мэр населенного пункта Иван Приходько в своём Telegram-канале.
"В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооружённых бандформирований повреждён детский сад №15"
Он также упомянул о повреждении еще некоторых жилых домов.
Стоит напомнить, что днем ранее со стороны ВСУ был произведен обстрел гражданской территории при помощи снарядов калибра 152 мм.
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках
Он предусматривает увеличение срока безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота
Твит Медведева об Украине ограничили в Германии и Польше
Помощник российского политика Осипов сказал, что "без ответа это не останется"
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.