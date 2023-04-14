Расположенный на территории Донецкой области город Горловка стал жертвой обстрела со стороны украинской армии: в результате террора был поврежден детский сад, снаряд разорвался на территории учреждения. Такую новость передает мэр населенного пункта Иван Приходько в своём Telegram-канале.

"В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооружённых бандформирований повреждён детский сад №15"

Он также упомянул о повреждении еще некоторых жилых домов.

Стоит напомнить, что днем ранее со стороны ВСУ был произведен обстрел гражданской территории при помощи снарядов калибра 152 мм.