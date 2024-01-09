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В Грузии пояснили причины, по которым привлекают фигуристов из России
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  • Опубликована сегодня в 16:01

В Грузии пояснили причины, по которым привлекают фигуристов из России

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани поделилась в беседе с РИА Новости, что российские фигуристы решаются на смену спортивного гражданства из-за близости государств.

"Если была бы возможность, я бы приложила усилия для укрепления состава сборной Грузии. На данный момент нет конкретных договоренностей с кем-либо. Когда рассматриваю вопросы переходов спортсменов, всегда в приоритете ищу тех, у кого есть какая-то связь с Грузией, независимо от их местонахождения в мире. Просто по соседству с Россией у нас больше всего подходящих кандидатов", — отметила Гиоргобиани.

Лучший грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется у Этери Тутберидзе в Москве. Дуэт из России, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляет Грузию в парном катании. Чемпионка Европы 2022 года Анастасия Губанова до перехода в грузинскую сборную тренировалась в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына и выступала за Россию. Дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, также представляет Грузию и выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) временно отстранил спортсменов обеих стран от участия в соревнованиях. Последним крупным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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