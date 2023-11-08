Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС

Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность за поддержку и подчеркнул приверженность Грузии своему пути к членству в ЕС.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила свою приверженность содействию необходимым реформам в качестве проевропейского лидера. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, объявила о положительной оценке и рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС, признав при этом необходимость дальнейших реформ в Грузии.
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