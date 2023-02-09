Прошла рабочая встреча между председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Цель беседы заключалась в обсуждении возможного трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли.
«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с министром энергетики Республики Казахстан Болатом Акчулаковым и министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым», - сообщила пресс-служба компании.
Напомним, что в январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана.
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