Прошла рабочая встреча между председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Цель беседы заключалась в обсуждении возможного трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с министром энергетики Республики Казахстан Болатом Акчулаковым и министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым», - сообщила пресс-служба компании.

Напомним, что в январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана.