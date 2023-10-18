Олег Газманов прокомментировал популярность SHAMAN

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов выразил восхищение своим молодым коллегой Ярославом Дроновым, также известным как SHAMAN , который примет участие в юбилейном концерте Газманова "55 лет на сцене". Газманов положительно отозвался о Дронове, подчеркнув, что рад за него, поскольку он служит примером для многих молодых и подающих надежды артистов.

"Я очень рад за него, за то, что он сейчас является примером для огромного количества молодых и подающих надежды артистов. Посмотрите — он пел песни, которые сейчас нужны людям" - заявил Газманов.

Газманов особенно высоко оценил исполнение Дроновым его хита "Эскадрилья", что побудило Газманова пригласить Ярослава выступить на юбилейном концерте. Газманов отметил, что SHAMAN отлично и впечатляюще исполнил "Squadron", не пытаясь чрезмерно модернизировать его, в результате чего получилось фантастическое исполнение.

Газманов отметил, что их дружба началась после фестиваля "Таврида" в Крыму, где SHAMAN исполнил "Эскадрилью", и они стали чаще общаться.

Кроме того, Газманов заверил, что его не беспокоит тот факт, что Дронов превзошел его в рейтинге лучших певцов года по версии ВЦИОМ.