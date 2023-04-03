Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства. Об этом пишет газета "Взгляд".
Галустян заявил, что он подал документы честно и дождался получения гражданства Армении, и назвал это победой справедливости.
Михаил Галустян — российский актер, комик и шоумен армянского происхождения, родился 25 октября 1979 года в Сочи. Он начал свою карьеру в 1995 году как участник команды "Уральские пельмени", которая выступала в рамках проекта "КВН".
В 2003 году Михаил Галустян стал одним из ведущих проекта "Comedy Club" на телеканале ТНТ, где получил широкую популярность. В своей карьере Галустян снялся в ряде кинофильмов, включая "Дмитрий Донской", "Четыре танкиста и собака", "Курьер", а также в ряде телесериалов и программ.
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