Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства. Об этом пишет газета "Взгляд".

Галустян заявил, что он подал документы честно и дождался получения гражданства Армении, и назвал это победой справедливости.

Михаил Галустян — российский актер, комик и шоумен армянского происхождения, родился 25 октября 1979 года в Сочи. Он начал свою карьеру в 1995 году как участник команды "Уральские пельмени", которая выступала в рамках проекта "КВН".

В 2003 году Михаил Галустян стал одним из ведущих проекта "Comedy Club" на телеканале ТНТ, где получил широкую популярность. В своей карьере Галустян снялся в ряде кинофильмов, включая "Дмитрий Донской", "Четыре танкиста и собака", "Курьер", а также в ряде телесериалов и программ.