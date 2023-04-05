Нейросеть GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512×512 пикселей.



Пользователи, которые получили доступ, отмечают, что качество видео сильно выросло по сравнению с GEN-1. Однако нейросеть иногда допускает ошибки или артефакты.