Нейросеть GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512×512 пикселей.
Пользователи, которые получили доступ, отмечают, что качество видео сильно выросло по сравнению с GEN-1. Однако нейросеть иногда допускает ошибки или артефакты.
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