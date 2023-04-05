Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:13

Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний

Нейросеть GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512×512 пикселей.

Пользователи, которые получили доступ, отмечают, что качество видео сильно выросло по сравнению с GEN-1. Однако нейросеть иногда допускает ошибки или артефакты.

Мир

Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы на Украине

Лукашенко сам должен объяснить свои слова

Читать полностью

Рябков: Россия и США находятся в стадии горячего конфликта

Отношения между странами потерпели крах

Читать полностью

Общество

Быстрое отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

Читать полностью

Ученые придумали специальный бетон для строительства на Марсе

Сверхпрочный материал нельзя использовать на Земле из-за дождей и влаги.

Читать полностью

Новости