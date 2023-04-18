Страны G7 "полны решимости" в вопросе блокировки российских активов, находящихся в зоне их юрисдикции. Сбереженные средства будут заморожены до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций за ущерб.
"Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта"
Напомним, что ранее от еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерс известно о блокировке активов российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд.
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