Журнал FourFourTwo определил лучших футболистов 2023 года

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был объявлен лучшим футболистом 2023 года согласно рейтингу журнала FourFourTwo. Этот рейтинг, включающий 100 лучших игроков мира уходящего года, опубликован на сайте издания.

В списке лучших игроков первое место занял Холанд, а последнее место занял испанский полузащитник "Интер Майами" Серджи Бускетс.

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в топ-100.

На втором месте рейтинга находится Джуд Беллингем из "Реала", на третьем — Харри Кейн из "Баварии", четвертое место занял Килиан Мбаппе из "ПСЖ", а пятое — Родри из "Манчестер Сити". Лионель Месси из "Интер Майами" занял шестое место, Бернарду Силва из "Манчестер Сити" — седьмое, Мохамед Салах из "Ливерпуля" — восьмое, Антуан Гризманн из "Атлетико" — девятое, а десятое место занял Винисиус Жуниор из "Реала".

В топ-30 рейтинга вошел грузинский хавбек "Наполи" Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".