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  • Опубликована сегодня в 9:28

Парламентские выборы в Финляндии потрясли премьера страны

Финский премьер-министр Санна Марин потрясена результатами парламентских выборов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Несмотря на то, что правительство Марин успешно управляло Финляндией в период пандемии и приняло решение вступить в НАТО, предвыборная кампания была сконцентрирована на вопросах экономики и государственного долга, пишет издание.

Кроме того отмечается, что социал-демократы Марин больше не являются самой влиятельной партией в парламенте после выборов, и это означает, что Финляндия стоит перед сменой правительства.

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