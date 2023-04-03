Финский премьер-министр Санна Марин потрясена результатами парламентских выборов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Несмотря на то, что правительство Марин успешно управляло Финляндией в период пандемии и приняло решение вступить в НАТО, предвыборная кампания была сконцентрирована на вопросах экономики и государственного долга, пишет издание.
Кроме того отмечается, что социал-демократы Марин больше не являются самой влиятельной партией в парламенте после выборов, и это означает, что Финляндия стоит перед сменой правительства.
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