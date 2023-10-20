В Финляндии расследуют повреждение газопровода на корабле КНР

В данный момент Центральная криминальная полиция Финляндии активно занимается расследованием вопроса о возможной причастности китайского судна Newnew Polarbear к повреждению газопровода Balticconnector. Эта информация была представлена в официальном пресс-релизе.
По результатам предварительного расследования установлено, что перемещения судна Newnew Polar Bear, которое действует под флагом Гонконга, совпадают с временем и местом, где произошло повреждение газопровода. В связи с этим фокус расследования в настоящее время сосредоточен на проверке причастности данного судна, как указано в официальном пресс-релизе. Полиция также объявила о намерении сотрудничать с китайскими властями в ходе расследования, сообщает ТАСС.
Важно отметить, что в результате расследования было подтверждено, что повреждение газопровода было вызвано внешней механической силой, и на данный момент нет данных, свидетельствующих о возможности взрыва. Также в сообщении говорится, что вблизи места повреждения газопровода был обнаружен тяжелый предмет.
Ранее финская полиция высказывала предположение, что китайское судно Newnew Polarbear могло быть связано с инцидентом, так как оно находилось поблизости в момент происшествия. Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была временно остановлена из-за подозрений в возможной утечке. Власти Финляндии подчеркнули, что место повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.
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