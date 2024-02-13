Флориан Филиппо (лидер французской политической партии «Патриоты») заявил, французам внушают, что Россия является угрозой, чтобы ужесточить цензуру в интернете и дальше душить свободу мнений.

В связи с интервью Путина Такеру Карлсону французские власти выявили огромное количество сайтов, которые продвигают позицию Москвы, написал Филиппо.

За последнее время ЕС ввели максмальное число санкции против крупнейших российских СМИ по типу RT и Sputnik. В 2016 году ряд западных политиков обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы Соединенных штатов и Франции. Но ни одна из сторон не предоставила абсолютно никаких доказательств по этому поводу.