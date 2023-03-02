Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в государственной измене. Федеральная служба безопасности РФ предполагает, что предатель хотел передать украинской разведке информацию о военных объектах Минобороны РФ, которые могут быть использованы "для проведения диверсионно-террористических актов". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На данный момент возбеждено уголовное дело по статье 275 ("Госдуарственная измена") УК РФ, предусматривающая от 12 до 20 лет лишения свободы.