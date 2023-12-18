В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв зафиксирован в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, как сообщает информационный ресурс "Страна". Детали происшествия не предоставлены. На данный момент объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, сообщает ТАСС.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае
В Китае зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,1, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
У родителей детей с плохим поведением предлагают изымать оружие
Рекомендуется активизировать усилия по изъятию оружия у граждан, в семьях которых проживают дети с признаками девиантного поведения, согласно заявлению Ларисы Фальковской, директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения.
Пешеходными кнопками свыше 180 светофоров с начала года оснастили в Подмосковье
С начала 2023 года более 180 светофоров в Московской области были оборудованы пешеходными кнопками, как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
На празднике "Алые паруса" в Петербурге постарается побывать Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении присутствовать на празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, который он считает уникальным и великолепным мероприятием.