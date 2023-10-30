В Новосибирске оправдали мать двоих детей, погибших при пожаре

Мать двоих детей, которые погибли в результате пожара в Первомайском районе Новосибирска, была оправдана по обвинениям в ненадлежащем воспитании и оставлении детей в опасности. Об этом сообщили представители пресс-службы судебного департамента Новосибирской области.
Согласно решению мирового судьи второго судебного участка Первомайского судебного района Новосибирска, от 30 октября 2023 года, женщина по имени Ксения Карабина была признана невиновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (оставление в опасности). В официальном сообщении говорится, что в действиях Ксении Карабиной не было признаков уголовных преступлений, сообщает ТАСС.
Семья, в которой произошла эта трагедия, была под постоянным наблюдением социальных служб и подразделений по делам несовершеннолетних, согласно словам уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области, Надежды Болтенко. Мать воспитывала двоих детей: двухлетнего мальчика и годовалую девочку, одна. По данным следствия, с сентября 2020 года по декабрь 2022 года женщина оставляла их без надлежащего присмотра в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, в санитарных условиях, не соответствующих стандартам, и в окружении незнакомых людей.
В декабре 2022 года мать поручила 19-летней няне присматривать за детьми, и та оставила их на продолжительное время в квартире, где впоследствии произошел пожар. К сожалению, дети погибли, отравившись продуктами горения. В июле того же года Первомайский районный суд Новосибирска приговорил няню к двум годам колонии-поселения по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении детей в опасности согласно части 3 статьи 109 и статьи 125 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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