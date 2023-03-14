На жителя рязанской области возбудили уголовное дело из-за анекдота

Неудачная шутка жителя Рязанской области стала причиной создания на него уголовного дела. На данный момент Василия Большакова обвиняют в дискредитации российской армии из-за анекдота про вывод войск из Херсона в социальной сети "ВКонтакте". Об этом стало известно от его адвоката - Андрея Курятникова.

Напомним, в прошлом году Большаков заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за непристойный комментарий о ВС РФ в том же "ВКонтакте".