На жителя рязанской области возбудили уголовное дело из-за анекдота

Неудачная шутка жителя Рязанской области стала причиной создания на него уголовного дела. На данный момент Василия Большакова обвиняют в дискредитации российской армии из-за анекдота про вывод войск из Херсона в социальной сети "ВКонтакте". Об этом стало известно от его адвоката - Андрея Курятникова.
Напомним, в прошлом году Большаков заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за непристойный комментарий о ВС РФ в том же "ВКонтакте".
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