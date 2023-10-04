МИД Польши: Украина и Германия могли заключить тайный договор о вступлении в ЕС

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муличика, между Киевом и Берлином может существовать конфиденциальное соглашение относительно ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Муличик упомянул об этой возможности в интервью Financial Times. Он предположил существование "скрытого соглашения" между двумя странами, согласно которому со сменой польского правительства "Киеву будет предоставлена возможность ускоренного вступления в ЕС".

Муличик также отметил, что "тесное сотрудничество" между Польшей и Украиной после начала военного конфликта вызвало обеспокоенность по поводу потенциальных вызовов доминированию Германии в Европе.



Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Кошич сообщила, что Франция и Германия пообещали Украине "быстрое вступление" в Европейский союз, если она окажет содействие в смещении нынешних польских властей. Париж и Берлин оправдали эту позицию, объяснив, что для расширения ЕС потребуются изменения в договоре, а Варшава препятствовала таким изменениям.