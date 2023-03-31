Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Китай, где встретится с Си Цзиньпином. Пишут европейские медиа.
Отмечается, что в ходе официального визита Санчес попытается "перетянуть" лидера КНР на сторону ЕС в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, Мадрид считает позицию китайского лидера решающей в поиске выхода из конфликта на Украине.
В ближайшие недели в Китай также отправятся другие европейские лидеры. Среди них Эманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.
Ранее NewsInfo сообщала, что страны ЕС планируют начать переговоры о введении миротвоческого контингента в зону проведения спецоперации на Украине.
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