Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 77,0863
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 83,7639
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 11:10

Европейские лидеры пытаются повлиять на позицию Китая в украинском вопросе

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Китай, где встретится с Си Цзиньпином. Пишут европейские медиа.

Отмечается, что в ходе официального визита Санчес попытается "перетянуть" лидера КНР на сторону ЕС в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, Мадрид считает позицию китайского лидера решающей в поиске выхода из конфликта на Украине.

В ближайшие недели в Китай также отправятся другие европейские лидеры. Среди них Эманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Ранее NewsInfo сообщала, что страны ЕС планируют начать переговоры о введении миротвоческого контингента в зону проведения спецоперации на Украине.

Мир

ЦБ ОАЭ отозвал лицензию у МТС Банка

Это связано с санкционными рисками

Читать полностью

Холдинг Segezha Group продал свои заводы в Европе

На фоне санкций работа предприятий невозможна

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости