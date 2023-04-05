Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.

Как сообщают местные СМИ, всего проавительство страны ограничило доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу, содержание которых, по мнению регулятора, является враждебной пропагандой.