Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.
Как сообщают местные СМИ, всего проавительство страны ограничило доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу, содержание которых, по мнению регулятора, является враждебной пропагандой.
Россия потребовала освободить митрополита Павла из-под домашнего ареста
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