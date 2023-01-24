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  • Опубликована сегодня в 10:27

Эстония полностью отказалась от сотрудничества с Россией

Эстония прервала практически все экономические связи с Россией/ Об этом заявил посол России в Таллине Владимир Липаев.

На сегодняшний момент Эстония порвала практически все экономические связи с Россией, несмотря на то, что это сотрудничество было очень выгодным.

Ранее российский МИД сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня "вверенный поверенный" в связи с радикальным сокращением численного состава российского посольства в Таллине.

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