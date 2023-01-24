Эстония прервала практически все экономические связи с Россией/ Об этом заявил посол России в Таллине Владимир Липаев.

На сегодняшний момент Эстония порвала практически все экономические связи с Россией, несмотря на то, что это сотрудничество было очень выгодным.

Ранее российский МИД сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня "вверенный поверенный" в связи с радикальным сокращением численного состава российского посольства в Таллине.