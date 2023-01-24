Эстония прервала практически все экономические связи с Россией/ Об этом заявил посол России в Таллине Владимир Липаев.
На сегодняшний момент Эстония порвала практически все экономические связи с Россией, несмотря на то, что это сотрудничество было очень выгодным.
Ранее российский МИД сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня "вверенный поверенный" в связи с радикальным сокращением численного состава российского посольства в Таллине.
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Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
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