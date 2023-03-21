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  • Опубликована сегодня в 15:30

Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции

Представители правящей партии Националистического движения (МНР) официально выдвинули Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом в президенты Турции. Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет.

Али Ихсан Явуз, руководитель отдела по вопросам выборов правящей партии, и Фети Йылдыз, руководитель отдела по вопросам выборов в партии MHP, лично подали заявление.

Напомним, что 14 мая текущего года состоятся выборы главы Турции. Эта дата утверждена Высшей избирательной комиссией государства.

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