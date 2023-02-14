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  • Опубликована сегодня в 20:56

Эрдоган: погодные условия затрудняют спасение людей после землетрясения

Юго-восток Турции сложно "разбирать" после землетрясения из-за осложнившихся погодных условий. Помимо транспорта и энергии, дополнительные проблемы возникли с инфраструктурой питьевой воды и канализацией, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«На первом этапе вызванные погодой трудности привели к сбоям в поисково-спасательных работах и оказании помощи»

По предварительным данным число погибших в результате мощного катаклизма достигло свыше 35 тысяч.

Мир

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Общество

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Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко

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Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского

Но не оставил театр и кино навсегда.

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