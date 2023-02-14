Юго-восток Турции сложно "разбирать" после землетрясения из-за осложнившихся погодных условий. Помимо транспорта и энергии, дополнительные проблемы возникли с инфраструктурой питьевой воды и канализацией, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«На первом этапе вызванные погодой трудности привели к сбоям в поисково-спасательных работах и оказании помощи»
По предварительным данным число погибших в результате мощного катаклизма достигло свыше 35 тысяч.
Киев готов предоставить отчет об использовании западного оружия
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что власти готовы допустить иностранных проверяющих в расположение частей ВСУ
Марк Милли: Украина продержится в конфликте дольше России
Политик заявил о намерении Вашингтона и других стран-союзников продолжать оказывать помощь украинским властям
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко
Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского
Но не оставил театр и кино навсегда.