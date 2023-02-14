Юго-восток Турции сложно "разбирать" после землетрясения из-за осложнившихся погодных условий. Помимо транспорта и энергии, дополнительные проблемы возникли с инфраструктурой питьевой воды и канализацией, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«На первом этапе вызванные погодой трудности привели к сбоям в поисково-спасательных работах и оказании помощи»

По предварительным данным число погибших в результате мощного катаклизма достигло свыше 35 тысяч.