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  • Опубликована сегодня в 21:36

Президент Турции постоянно контактирует с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает постоянный контакт с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и верит в возможность урегулирования конфликта на Украине.

"Я поддерживаю почти еженедельный контакт с господином Путиным и господином Зеленским. И из-за всех сил стараюсь привести к концу этот конфликт. Я верю, что справедливый мир является возможным", — заявил Эрдоган во время ужина с послами, аккредитованными в Анкаре.

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