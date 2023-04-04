Президент Турции постоянно контактирует с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает постоянный контакт с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и верит в возможность урегулирования конфликта на Украине.

"Я поддерживаю почти еженедельный контакт с господином Путиным и господином Зеленским. И из-за всех сил стараюсь привести к концу этот конфликт. Я верю, что справедливый мир является возможным", — заявил Эрдоган во время ужина с послами, аккредитованными в Анкаре.