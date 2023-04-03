Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:16

Эрдоган отказался принимать американского посла после встречи с лидером оппозиции

Президент Турции Реджеп Эрдоган не будет принимать посла США в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В своем заявлении Эрдоган напомнил, что его "собеседник здесь - президент", и предложил Флейку знать свое место. Также в воскресенье Эрдоган обвинил оппозицию в действиях по указанию лидера запрещенной в Турции и признанной террористической организации FETÖ, Фетхуллаха Гюлена.

Возможное ограничение доступа американского посланника к турецкому лидеру может ухудшить уже напряженные дипломатические отношения между США и Турцией.

Мир

McDonald's временно закрывает офисы в США

Корпорация McDonald's, продавшая бизнес в России, приняла решение временно закрыть свои офисы в США на фоне предстоящего сокращения персонала.

Читать полностью

Беннетт: Владлена Татарского убили киевские боевики при поддержке Запада

Собрал всех в кучу

Читать полностью

Общество

Пригожин: Командиры

Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском

Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.

Читать полностью

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

Новости