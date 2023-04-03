Президент Турции Реджеп Эрдоган не будет принимать посла США в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В своем заявлении Эрдоган напомнил, что его "собеседник здесь - президент", и предложил Флейку знать свое место. Также в воскресенье Эрдоган обвинил оппозицию в действиях по указанию лидера запрещенной в Турции и признанной террористической организации FETÖ, Фетхуллаха Гюлена.

Возможное ограничение доступа американского посланника к турецкому лидеру может ухудшить уже напряженные дипломатические отношения между США и Турцией.