Президент Турции Реджеп Эрдоган не будет принимать посла США в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщают турецкие СМИ.
В своем заявлении Эрдоган напомнил, что его "собеседник здесь - президент", и предложил Флейку знать свое место. Также в воскресенье Эрдоган обвинил оппозицию в действиях по указанию лидера запрещенной в Турции и признанной террористической организации FETÖ, Фетхуллаха Гюлена.
Возможное ограничение доступа американского посланника к турецкому лидеру может ухудшить уже напряженные дипломатические отношения между США и Турцией.
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