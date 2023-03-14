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  • Опубликована сегодня в 13:24

Компания Норвегии Equinor открыла новое местонахождение нефти и газа в Северном море

Обнаружено новое местонахождение таких природных ресурсов, как нефть и газ, на континентальном шельфе в Северном море. Эксперты норвежской нефтегазовой компании Equinor оценили объем углеводородов, сказав, что он составляет от 24 до 84 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что американская администрация приняла решение санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски.

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