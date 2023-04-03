На территории площадью 10 га случилось возгорание сухой травы: ЧП произошло в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС.
"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность"
Порывистый ветер стал причиной распространения огня, который активно расходился по жилой местности микрорайона Солнечный.
Напомним, что к текущему моменту это не единсвтенный случац пожара. Так, в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание на пилораме площадью 5 тыс. кв. м.
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным
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