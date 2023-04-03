Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:09

В Екатеринбурге горит сухая трава на площади в 10 га

На территории площадью 10 га случилось возгорание сухой травы: ЧП произошло в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС.

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность"

Порывистый ветер стал причиной распространения огня, который активно расходился по жилой местности микрорайона Солнечный.

Напомним, что к текущему моменту это не единсвтенный случац пожара. Так, в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание на пилораме площадью 5 тыс. кв. м.

Мир

Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани

Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным

Читать полностью

Столтенберг заявил о возможном "переносе" украинского конфликта в Восточную Азию

Сближение Китая и России может повторить в Восточной Азии то, что произошло в Украине. Об заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе.

Читать полностью

Общество

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей

Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.

Читать полностью

Новости