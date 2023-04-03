На территории площадью 10 га случилось возгорание сухой травы: ЧП произошло в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС.

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность"

Порывистый ветер стал причиной распространения огня, который активно расходился по жилой местности микрорайона Солнечный.

Напомним, что к текущему моменту это не единсвтенный случац пожара. Так, в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание на пилораме площадью 5 тыс. кв. м.