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  • Опубликована сегодня в 11:37

13 грузовых вагонов сошли с рельсов в Екатеринбурге

На железной дороге между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский несколько вагонов грузового поезда с провозимым известняком сошли с рельсов. Движение транспорта не приостановлено, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"21 марта, в 18:20 [16:20 мск], между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда № 3358 с грузом известняка без их опрокидывания"

Ведомтсво также отмечает, что никто не пострадал. Организованы доследственная и прокурорская проверки, на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов.

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