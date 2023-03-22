На железной дороге между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский несколько вагонов грузового поезда с провозимым известняком сошли с рельсов. Движение транспорта не приостановлено, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"21 марта, в 18:20 [16:20 мск], между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда № 3358 с грузом известняка без их опрокидывания"

Ведомтсво также отмечает, что никто не пострадал. Организованы доследственная и прокурорская проверки, на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов.