РСТ: цены на туры в Египет с начала ноября снизились на 20 процентов

Туры в Египет стали доступнее для россиян, снизившись в цене на 20 процентов с начала ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Согласно информации, более выгодные предложения будут актуальны до Нового года. Например, с 30 ноября до январских праздников можно приобрести тур на неделю в хороший четырехзвездочный отель Египта за 90 тысяч рублей на двоих.

Тем не менее, прогнозируется, что с приближением Нового года цены на путевки в Египет начнут расти. Директор турагентства "Гран Турне" Ольга Наумова также подчеркнула, что местные отели остаются разумными в ценообразовании. Например, отель Siva Grand Beach в Хургаде категории "четыре звезды" на первой линии с вылетом 27 декабря на неделю будет стоить от 120 тысяч рублей на двоих, а Grand Rotana в Шарм-эш-Шейхе, относящийся к категории "пять звезд", — от 160 тысяч рублей.

Директор турагентства также выразила важность поддержания текущего курса российского рубля для туристической отрасли.