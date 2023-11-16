Bloomberg: экономика России смогла восстановиться после санкций

Статья Bloomberg отмечает, что российская экономика почти полностью восстановилась к состоянию, существовавшему до февраля 2022 года, справившись с последствиями западных санкций. Агентство отмечает нестандартные решения российских компаний, которые позволили им успешно преодолеть вызовы санкций.

Согласно материалу, рубль восстановился после рекордного падения, вызванного ужесточением санкций. Особое внимание уделено банковскому сектору России, с "Сбербанком" в роли примера успешной адаптации к новым условиям, несмотря на отключение от международной системы SWIFT.

Также отмечается рост продаж энергоносителей, который обеспечивается способностью России находить новых партнеров. Bloomberg делает вывод, что ключевые секторы российской экономики адаптируются и, в некоторых случаях, полностью восстанавливаются после воздействия санкций.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. В статье отмечается, что Путин рассматривает эти меры как попытку ослабить и сдержать Россию, считая, что они также влияют на мировую экономику и ухудшают жизнь многих людей.