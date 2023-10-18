В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Геологической службы США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 16:29 по Гринвичу (19:29 по московскому времени) и имело глубину примерно 10,8 километра. На данный момент нет никакой информации о жертвах или ущербе.
Эпицентр землетрясения находился в 4,5 километрах к северо-востоку от деревни Ислтон, недалеко от города Сан-Франциско в Калифорнии.
Кроме того, сообщалось, что 16 октября у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в 65 километрах к северо-западу от города Адак. Это землетрясение имело глубину 187,4 километра.
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