Президент Чехии Петр Павел призвал к расширению Евросоюза с целью укрепления безопасности сообщества. Он выразил эту идею в своем выступлении на открытии нового учебного года в College of Europe в городе Брюгге, сообщает ТАСС.
Он отметил, что слишком долго некоторые европейские страны оставались за пределами ЕС, что подвергало их геополитическим манипуляциям.
Павел подчеркнул необходимость ускорения интеграции государств западной части Балканского полуострова, Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. Он также поддержал усилия стран, не являющихся членами ЕС, но стремящихся присоединиться к структурам безопасности Запада. Президент объявил о своих планах организовать международную конференцию в Праге для обсуждения вопросов, связанных с укреплением демократии.
В ООН заявили о необходимости возобновления зерновой сделки
Восстановление зерновой сделки в её полноценном формате, включая меморандум о взаимопонимании является более безопасной и устойчивой альтернативой.
Италия выделила €4 млн на помощь армянам из Нагорного Карабаха
Итальянские власти выделили сумму в размере €4 миллионов на поддержку армянского населения, столкнувшегося с кризисом в Нагорном Карабахе.
Россияне потратили 344 миллиарда рублей на покупку автомобилей в августе
Расходы россиян на приобретение новых автомобилей в августе текущего года значительно возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись в 3,5 раза.
На Камчатке отменены школьные занятия первой смены
Учебные занятия для учащихся первой смены в школах Петропавловска-Камчатского были отменены из-за приближения охотоморского циклона к побережью Камчатки.