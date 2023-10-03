Президент Чехии Петр Павел призвал к расширению Евросоюза с целью укрепления безопасности сообщества. Он выразил эту идею в своем выступлении на открытии нового учебного года в College of Europe в городе Брюгге, сообщает ТАСС.

Он отметил, что слишком долго некоторые европейские страны оставались за пределами ЕС, что подвергало их геополитическим манипуляциям.

Павел подчеркнул необходимость ускорения интеграции государств западной части Балканского полуострова, Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. Он также поддержал усилия стран, не являющихся членами ЕС, но стремящихся присоединиться к структурам безопасности Запада. Президент объявил о своих планах организовать международную конференцию в Праге для обсуждения вопросов, связанных с укреплением демократии.