Евросоюз хочет создать независимую армию

Об этом открыто написал Флориан Филиппо (лидер французской политической партии «Патриоты») в социальной сети X.

По мнению самого Филиппо - единую армию начнут применять не в защиту европейских народов и отстаивание из прав, а для укреплении позиции элит, стоящих у власти.

Недавно Дональд Трамп рассказал о том, что во время своего президенства к нему обратился глава одной европейской страны. Он задал вопрос Трампу, могут ли они расчитывать на помощь США в случае нападения России? Трамп ответил отрицательно, так как страны альянса отчисляют мало средств на собственную обороноспособность.

Именно тогда к ЕС и пришла идея о создании своей независимой армии.