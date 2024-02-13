Евросоюз хочет создать независимую армию

Об этом открыто написал Флориан Филиппо (лидер французской политической партии «Патриоты») в социальной сети X.
По мнению самого Филиппо - единую армию начнут применять не в защиту европейских народов и отстаивание из прав, а для укреплении позиции элит, стоящих у власти.
Недавно Дональд Трамп рассказал о том, что во время своего президенства к нему обратился глава одной европейской страны. Он задал вопрос Трампу, могут ли они расчитывать на помощь США в случае нападения России? Трамп ответил отрицательно, так как страны альянса отчисляют мало средств на собственную обороноспособность.
Именно тогда к ЕС и пришла идея о создании своей независимой армии.
Израильская программа Pegasus занимается сбором секретных данных, этим особенно обеспокоены польские власти
Премьер-министр Польши выразил описания по поводу израильской программы, которая может досконально анализировать человека вплоть до его личных переписок в соцсетях.
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