Электроснабжение для более 10 тыс. жителей восстановили в Крыму

Энергетические службы восстановили нарушенное электроснабжение более чем для 10 тыс. жителей Крыма, оставшихся без света из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Минэнерго России, количество абонентов, находившихся в зоне отключения из-за штормового ветра на полуострове, сократилось до 39,2 тыс. человек.

Согласно информации от Минэнерго России, утром происходили массовые отключения электросетевых объектов, принадлежащих ГУП "Крымэнерго" и ООО "Крымтранзитэнерго". К 13:00 мск без электроснабжения оставались около 50 тыс. человек, но к 16:00 мск это число снизилось до 39,2 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Согласно отчету Минэнерго России, количество аварийных бригад и спецтехники, задействованных в ремонтных работах, осталось неизменным. В настоящее время продолжается устранение нарушений электроснабжения, при этом в работах участвуют 119 бригад, состоящих из более чем 350 человек, и 131 единица техники.

Напомним, что в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра с предполагаемой скоростью до 35 м/с. Также ожидался подъем уровней воды на реках Крыма на 0,5-1,5 м 19 ноября, хотя без достижения опасных отметок.