Если в многодетных семьях Еврейской автономной области есть совершеннолетний ребенок, который участвует в СВО, то они могут сохранить свой статус и возможность получать льготы до того, как старшему сыну исполнится 27 лет. Такой закон приняли депутаты регионального парламента.

"Мы привели наш закон в соответствие с современными реалиями, и теперь семья может считаться многодетной до исполнения ребенку 27 лет, если он призван по мобилизации, заключил контракт с Вооруженными силами или пошел служить добровольцем", - сказал председатель областного законодательного органа власти Роман Бойко

Как уточняет парламент, претендовать на меры поддержки могут только те, кто воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, либо детей до 23 лет, если они получают профессию очно.