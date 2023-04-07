В результате обстрела Донецка из РСЗО пострадало 16 человек

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что количество пострадавших в результате удара Вооруженных Сил Украины по центру Донецка увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Еимаковский сообщил на российском телеканале, что украинские военные произвели обстрел Донецка из РСЗО, в результате чего одна погибла женщина.
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Неизвестные осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II в городе Лодзи в Польше. Передает РИА "Новости".
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