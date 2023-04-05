Врио главы ЛНР Леонид Пасечник удивился такому масштабному строительству и преображению в Донбассе, упомянув, что такого не было уже более 30 лет.
Он также напомнил, что в ЛНР капитальный ремонт сделан в 54 садиках, 101 школе, 27 лечебных учреждениях, отремонтировано также 26 дорог, поставлены новые фельдшерско-акушерские пункты в первые отдаленные населенные пункты.
На данный момент "мирное строительство набирает обороты".
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