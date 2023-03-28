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  • Опубликована сегодня в 8:50

Disney до конца лета уволит 7 тыс. сотрудников

The Walt Disney Company запустила процедуру увольнения 7 тыс. сотрудников. Об этом говорится в официальном письме генерального директора компании Боба Айгера.

Disney начнет уведомлять о сокращении первую группу сотрудников в течение следующих четырех дней. Вторая, более масштабная волна увольнений "нескольких тысяч сотрудников" ожидается в апреле. Согласно письму, весь процесс сокращения штата компании завершится к лету 2023 года, передает ТАСС.

Массовое увольнение работников в кинокомпании проходит в рамках мер по сокращению расходов на $5,5 млрд.

The Walt Disney Company - это американская корпорация, которая занимается развлекательной, медийной и кинематографической деятельностью. Компания была основана Уолтом Диснеем и его братом Роем в 1923 году в Калифорнии.

Основные направления деятельности The Walt Disney Company включают производство и распространение фильмов, телевизионных передач, музыкальных альбомов, тематических парков развлечений и игр, а также продажу сувениров и других товаров с персонажами и логотипами компании. Кроме того, компания является владельцем таких известных марок, как Pixar, Marvel, Star Wars и ESPN.

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