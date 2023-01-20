Это болезненный шаг, который лишил Данию важного элемента обороны, заявили в Центре военных исследований Копенгагенского университета.
По словам старшего научного сотрудника Центра Кристиана Кристенсена, в данном случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляет основу боевых возможностей датской армии.
Ранее датские власти решили передать Украине все 19 гаубиц САУ CAESAR, состоящих у них на вооружении.
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