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  • Опубликована сегодня в 7:43

В Дании раскритиковали поставки современных гаубиц Caesar на Украину

Это болезненный шаг, который лишил Данию важного элемента обороны, заявили в Центре военных исследований Копенгагенского университета.

По словам старшего научного сотрудника Центра Кристиана Кристенсена, в данном случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляет основу боевых возможностей датской армии.

Ранее датские власти решили передать Украине все 19 гаубиц САУ CAESAR, состоящих у них на вооружении.

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