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  • Опубликована сегодня в 9:49

Военнослужащие в ДНР вне очереди смогут получить паспорт и водительские права

Все отделения миграционной службы и МРЭО должны в приоритетном порядке оказывать необходимые услуги военнослужащим ДНР. По предъявлению военного билета их будут принимать вне очереди, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что такое решение принято в связи с частыми обращениями солдат.

"Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе. Им приходится в увольнении тратить на очереди целый день. Такое же положение и в МРЭО"

Напомним, что ранее Донецк попал под обстрел военных сил Украины: девять снарядов калибром 152 и 155 мм были выпущены по территории Петровского и Киевского районов.

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