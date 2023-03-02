Все отделения миграционной службы и МРЭО должны в приоритетном порядке оказывать необходимые услуги военнослужащим ДНР. По предъявлению военного билета их будут принимать вне очереди, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что такое решение принято в связи с частыми обращениями солдат.
"Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе. Им приходится в увольнении тратить на очереди целый день. Такое же положение и в МРЭО"
Напомним, что ранее Донецк попал под обстрел военных сил Украины: девять снарядов калибром 152 и 155 мм были выпущены по территории Петровского и Киевского районов.
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