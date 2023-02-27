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  • Опубликована сегодня в 16:41

Пушилин: назначены члены избиркома ДНР первого состава

Определен первый состав членов избирательной комиссии, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ. Об этом стало известно из Telegram-канала "ДНР. Принято!"

«Указом врио главы ДНР №63 от 22 февраля 2023 года назначены члены Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики первого состава»

Ранее, 24 января, Пушилин назначил Олега Моргуна мэром Мариуполя.

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