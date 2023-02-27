Определен первый состав членов избирательной комиссии, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ. Об этом стало известно из Telegram-канала "ДНР. Принято!"
«Указом врио главы ДНР №63 от 22 февраля 2023 года назначены члены Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики первого состава»
Ранее, 24 января, Пушилин назначил Олега Моргуна мэром Мариуполя.
Bild: Запад планирует выдвинуть Киеву ультиматум о началах переговоров с Россией
Тучи над киевским режимом сгущаются
В США назвали Россию безответственной ядерной державой
Реакция на выход РФ из СНВ-3
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.
Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек
На мероприятии также был президент России Владимир Путин