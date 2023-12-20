Отар Кушанашвили расплакался из-за больного Леонида Агутина

Сообщение о заболевании Леонида Агутина вызвало глубокую тревогу не только у поклонников певца, но и у его друзей. Отар Кушанашвили, многолетний друг и коллега Агутина, признался, что, узнав о болезни коллеги, не смог сдержать слез.
Певец Леонид Агутин был госпитализирован в начале декабря из-за ухудшения своего состояния и сильных болей. Прошедшее обследование выявило у него тромбоз, что потребовало срочной операции.
Отар Кушанашвили, выражая свою скорбь, подчеркнул важность и уникальность долголетней дружбы с Агутином. Он поделился воспоминаниями о трудных временах, когда оба музыканта преодолевали трудности, а Анжелика Варум помогала разрешать конфликты. Кушанашвили признал, что каждая новость о плохом самочувствии Леонида ударяет его в сердце.
Леонид Агутин благодарил за заботу и внимание, заверив всех, что операция прошла благополучно.
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