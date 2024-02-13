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  • Опубликована сегодня в 16:19

Костюм для детей с ДЦП, разработанный специалистами из Новосибирска, будет запущен в эксплуатацию

Специалисты института искусств НГПУ и Новосибирского технологического института запатентовали специальный костюм для детей с ДЦП.

В ходе работы над самим костюмом разрабочики неоднократно консультировались с врачами и центрами реабилитации для детей с церебральным параличом. По словам специалистов данный костюм предназначен для повседневного пользования. Костюм сшит из специальных тканей определённых цветов.

Костюм выполняет несколько функций одновременно: удобство и психологическую стабильность. Для удобства служит специальный покрой и дизайн, а для спокойствия - сочетание «позитивных» цветов костюма.

В связи с подобными разработками выступил профессор Виталий Елагин, директор Института искусств. Он сказал, что для института - это новое направление, но его сейчас активно развивают. Также профессор добавил, что все разработки не пылятся на полке, а отдаются в эксплуатацию специально для детей с ДЦП.

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