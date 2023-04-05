Cisco ликвидировала оборудование в России на 1,86 млрд рублей

Ушедшая из России американская компания по производству сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems уничтожила технику в стране на сумму 1,86 млрд рублей, следует из данных бухотчётности российского юрлица компании.
"Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов - 1 864 002 тысячи рублей"
Под запасами подразумевается преимущественно эксплуатационные запчасти для оборудования.
Такое решение было принято еще 9 августа 2022 года, когда компания прекратила продажи. Cisco приняла крайние меры, решив буквально уничтожить все запасы, IT-оборудование, демо-образцы и основные средства для пользования.
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