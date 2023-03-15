Врио главы Чукотки Кузнецов заявил, что отправится в регион в ближайшие дни

Владислав Кузнецов, временно исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа, заявил, что в скором времени поедет в новый регион, добавил, что сначала необходимо погрузиться в проблематику, "дистанционно такие вещи делать крайне самодеятельно".

"Сначала надо выехать в регион, ознакомиться с ситуацией и после этого уже более структурно определиться первыми шагами.Речь [в контексте поездки] идет о днях"

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил на пост врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который сменил Романа Копина.