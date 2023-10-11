Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая

Сообщается, что в аэропорту Дубая был замечен человек, сильно похожий на бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса, о чем сообщает Telegram-канал "Дубай Петрович". Издание опубликовало фотографию этого человека и упомянуло, что Анатолий Чубайс переехал в Израиль в марте прошлого года.

Это наблюдение следует за предыдущим сообщением о человеке похожей внешности в аэропорту Тель-Авива в Израиле, где предполагалось, что его сопровождала его жена Авдотья Смирнова.