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  • Опубликована сегодня в 16:24

Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая

Сообщается, что в аэропорту Дубая был замечен человек, сильно похожий на бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса, о чем сообщает Telegram-канал "Дубай Петрович". Издание опубликовало фотографию этого человека и упомянуло, что Анатолий Чубайс переехал в Израиль в марте прошлого года.

Это наблюдение следует за предыдущим сообщением о человеке похожей внешности в аэропорту Тель-Авива в Израиле, где предполагалось, что его сопровождала его жена Авдотья Смирнова.

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