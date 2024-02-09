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Китай работает над прекращением огня между Россией и Украиной
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  • Опубликована сегодня в 15:07

Китай работает над прекращением огня между Россией и Украиной

МИД КНР прокомментировал дальнейшие планы Китая по украинскому кризису. Сейчас на повестке дня главная задача - это создание мирного урегулирования на Украине, а одна из главных миссий китайских властей как можно скорее добиться этого результата.

Китайское руководство приложит все возможные усилия, чтобы завершить конфликт между российской и украинской стороной. Китай постарается не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а решить вопрос как можно скорее, быстрее и мягче.

Китайский МИД добавил, что с самого начала вооружённого столкновения поддерживал связь с обеими сторонами, чтобы принять конструктивное решение по прекращению огня.

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