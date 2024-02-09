МИД КНР прокомментировал дальнейшие планы Китая по украинскому кризису. Сейчас на повестке дня главная задача - это создание мирного урегулирования на Украине, а одна из главных миссий китайских властей как можно скорее добиться этого результата.
Китайское руководство приложит все возможные усилия, чтобы завершить конфликт между российской и украинской стороной. Китай постарается не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а решить вопрос как можно скорее, быстрее и мягче.
Китайский МИД добавил, что с самого начала вооружённого столкновения поддерживал связь с обеими сторонами, чтобы принять конструктивное решение по прекращению огня.
Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.
Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля
Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.
Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей
Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года
7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.