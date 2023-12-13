Напряженность в Юго-Восточной Азии усиливается из-за предстоящих выборов на Тайване и напряженных отношений с Китаем. Оппозиция не смогла сформировать коалицию, а правящая Демократическая прогрессивная партия выражает стремление создать независимое государство. Китай угрожает войной в случае объявления независимости Тайваня. Возможность техногенной катастрофы на китайской территории обсуждается десятилетиями, и Тайвань усиливает военные усилия, включая разработку крылатых ракет.

Напряженность выражается в военных действиях, учениях и обмене угрозами. Китай активизировал Народно-освободительную армию и проводит операции вблизи Тайваня. Тайвань, с ограниченными ресурсами, фокусирует усилия на разработке ракет и увеличивает военный бюджет.