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Политолог Александр Ломанов: Китай может нанести по Тайваню ядерный удар
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  • Опубликована сегодня в 1:20

Политолог Александр Ломанов: Китай может нанести по Тайваню ядерный удар

Напряженность в Юго-Восточной Азии усиливается из-за предстоящих выборов на Тайване и напряженных отношений с Китаем. Оппозиция не смогла сформировать коалицию, а правящая Демократическая прогрессивная партия выражает стремление создать независимое государство. Китай угрожает войной в случае объявления независимости Тайваня. Возможность техногенной катастрофы на китайской территории обсуждается десятилетиями, и Тайвань усиливает военные усилия, включая разработку крылатых ракет.

Напряженность выражается в военных действиях, учениях и обмене угрозами. Китай активизировал Народно-освободительную армию и проводит операции вблизи Тайваня. Тайвань, с ограниченными ресурсами, фокусирует усилия на разработке ракет и увеличивает военный бюджет.

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